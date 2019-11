San Marco ancora sott'acqua Il ministro: il Mose non basta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCUBOVENEZIA Non è ancora finita. Mentre a Venezia e nelle isole la gente si sta prodigando a riprendere una vita normale, il barometro volge nuovamente al brutto e l'acqua alta è ritornata, creando non pochi problemi. Ieri, ad esempio, c'è stato un metro. Poco per creare problemi alla circolazione, ma abbastanza da sommergere il nartece della Basilica di San Marco e i suoi delicati mosaici con una decina di centimetri d'acqua. Inoltre, un metro ha significato il frazionamento delle linee urbane di navigazione, che non potevano passare...