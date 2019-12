San Benedetto, nuove tasse per 140 milioni: l'azienda in assemblea con i lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA San Benedetto, allarme plastic e sugar tax. E il gruppo della famiglia Zoppas con quartier generale a Scorzè decide di fare oggi un'assemblea con i sindacati e tutti i 1288 dipendenti veneziani con gli altri quasi 400 addetti nei 5 stabilimenti italiani collegati in videoconferenza. Il tema è la crisi che potrebbe scoppiare con il varo delle due nuove tasse ecologiche da parte del governo giallorosso, un provvedimento che rischia di mettere in crisi il gruppo veneziano da 764 milioni di fatturato consolidato, 540 in Italia....