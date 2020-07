ROMA «Terrò viva la Memoria finché potrò», dice da sempre. Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, continua a portare avanti il suo impegno nonostante i 90 anni appena compiuti e tanti amici persi durante il suo cammino. Ora quel ragazzo di una volta, che appena adolescente è sopravvissuto alle atrocità dei campi di sterminio nazista, è Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica: un'onorificenza conferita dal presidente Sergio Mattarella, che in occasione del suo compleanno gli ha anche fatto pervenire i suoi auguri più sentiti. «Non avevo mai sperato di uscirne vivo», ha spiegato Modiano in uno dei suoi ultimi incontri con i ragazzi, che ancora si svolgono di fronte a tante scolaresche. È così che le nuove generazioni, attraverso la sua storia, cercano di conoscere ciò che è stato e non dovrà mai ripetersi. Modiano fu deportato ad Auschwitz dopo l'invasione di Rodi, all'epoca una colonia italiana, da parte dei tedeschi il 23 luglio 1944. Sami fu prelevato assieme a tutti gli ebrei presenti sull'isola, senza che nessuno potesse sfuggire, caricati nella stiva di un vecchio mercantile. Il viaggio durò da Rodi fino al Pireo: lì vennero fatti salire sui treni, il 3 agosto 1944, stipati nel buio soffocante dei vagoni piombati, diretti verso il campo di sterminio di Birkenau. Ma Modiano sopravvisse e cercò faticosamente di riprendere in mano la sua vita.

