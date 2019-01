Salvini: «Zaia non andrà in Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEVENEZIA Va a Bruxelles o resta a Venezia? Il prossimo autunno lascerà il Veneto per diventare commissario europeo all'Agricoltura o resterà a Palazzo Balbi e continuerà a fare il governatore? Ecco, il tormentone può dirsi finito: Luca Zaia non si candiderà per la Lega alle Europee del 26 maggio, non lascerà anzitempo la Regione, non è in ballo per un posto di commissario nell'esecutivo Ue, porterà a regolare completamento la decima legislatura del consiglio e della giunta regionale del Veneto. E se l'obiezione fosse: Zaia...