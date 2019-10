Salvini: vittoria in Emilia e si torna a palazzo Chigi Meloni chiede più spazio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA L'appuntamento è per il 14 novembre a Bologna per presentare la candidata Borgonzoni, con l'auspicio che al Paladozza ci siano tutti i leader del centrodestra. Salvini veste i panni dell'aggregatore: «Nemmeno un voto deve andare disperso. Dobbiamo allargare, non restringerci», spiega ai suoi. All'indomani dell'exploit in Umbria, il Capitano già guarda oltre. All'Emilia e alle altre regioni dove si vota nel 2020, gradino a suo giudizio indispensabile da scalare per tornare a palazzo Chigi. Nell'ufficio ha messo un contatore...