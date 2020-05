LA GIORNATA

ROMA Salvini salvato e Conte avvisato. I renziani sul caso Open Arms non useranno l'arma giudiziaria contro l'avversario politico nel voto in aula sulla richiesta dei giudici di processare l'ex ministro dell'Interno. La grande battaglia, anche dentro la maggioranza di governo, si giocherà tra una ventina di giorni (la data precisa ancora non c'è) nell'emiciclo di Palazzo Madama. E ieri c'è stata l'anteprima con spariglio imprevisto ed esplosivo in Giunta per le immunità. La mossa del cavallo di Renzi (che è anche il titolo del suo ultimo libro) è questa. Tutti in attesa del no poi arrivato all'autorizzazione a procedere che ha salvato Salvini - da parte dell'ex grillino Mario Michele Giarrusso e dalla pentastellata avvocatessa Alessandra Riccardi - ma intanto ecco i tre senatori di Italia Viva che alzano la mano e annunciano che non parteciperanno al voto sull'Open Arms. Colpo di scena. Finirà 13 a 7 per la relazione del presidente Gasparri, l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro plurimo di persona per ora non andrà in tribunale e la partita si sposta in aula. Dove l'esito non è più scontato. Perché i diciassette senatori di Renzi saranno l'ago della bilancia per raggiungere quota 161, che segna la maggioranza assoluta in Senato. E sono molto intenzionati a far pesare la loro scelta. Con ogni probabilità, come fanno intendere in Italia Viva e come dicono off record, i voti renziani non si aggiungeranno a quelli della maggioranza. E dunque con 161 meno 17 Salvini è libero? Il voto di Italia Viva sarà cruciale perché se si mescola tutto e senza defezioni con quello del centrodestra, che è a quota 139, si arriva 156 e ci vuole poco a scavallare la vetta dei 161. Basterebbero 5 voti aggiuntivi e non è difficile trovarli random tra ex grillini, grillini dissidenti e Gruppo Misto.

Salvini ci spera ma è cauto: «I numeri sono complicati ma vedremo». Giorgia Meloni scommette: «Anche in aula Italia Viva non voterà per mandare Salvini a processo». E ancora: «Credo che confermeranno l'atteggiamento avuto in Giunta e magari faranno ragionare altri esponenti della maggioranza sul fatto che in questo momento bisognerebbe ristabilire la separazione dei poteri». Se ci sarà il voto segreto, anche dal Pd - dove i garantisti non mancano - potrà arrivare magari qualche no al processo. Intanto osserva Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva: «Noi saremo coerenti con il nostro garantismo. Di sicuro non useremo la giustizia per fini di lotta politica, e oltretutto in questo caso più che per quello della Diciotti è più chiaro il coinvolgimento dell'intero governo e non solo di Salvini nel non salvataggio dei migranti». Faraone aggiunge: «Ovviamente io, che ho sempre combattuto le politiche di Salvini, non accetto da nessuno lezioni in questa materia». E il renziano Francesco Bonifazi, appena uscito dalla Giunta di cui fa parte: «Ci peseremo in aula». Il che significa che la maggioranza non può stare tranquilla.

LE MANOVRE

Per la partita di ieri, Salvini esulta: «Il Senato ha riconosciuto che ho svolto il mio dovere di ministro. Vediamo che cosa deciderà l'aula». Ma gli arrivano sensazioni positive. Oltre a Italia Viva che si sfilerà di nuovo, oltre ai possibili voti aggiuntivi di qualche Pd nel segreto dell'urna, nella Lega dicono di poter contare su un cambio di umore generale anche ad alti livelli istituzionali: «Da più parti non se ne può più della clava giudiziaria». Di fatto, quattro o cinque grillini in aggiunta alla Riccardi («Dirò no alla richiesta dei giudici come ho fatto in Giunta») potrebbero votare in dissenso da M5S e sotto osservazione sono Tiziana Drago che partecipò al forum della famiglia organizzato dalla Lega a Verona e non ha votato l'ultima fiducia al governo, il genovese Crucioli e Valerio Junio Romano. Per non dire nel Gruppo Misto: dove c'è già Giarrusso e altri ex M5S come lui, da Martelli e Ciampolillo che farebbero di tutto per dispiacere ai grillini all'avvocato garantista Bucarella e via così: altri no sono attesi dalla componente altoatesina e da quella valdostana del senatore Laives.

In politica tutto cambia in un istante (e va ricordato che Italia Viva non votò a favore di Salvini in Giunta sulla Gregoretti ma in aula sì). Però al momento il capo lumbard può avere chance di vincere in aula. Anche se esclude chissà quali manovre e dice: «Io e Renzi? Siamo il giorno e la notte». Ma nelle battaglie parlamentari gli opposti talvolta si accavallano.

Mario Ajello

