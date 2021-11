Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Parla per un'ora ad un consiglio federale convocato per ribadire quel «decido io» che ogni tanto Giancarlo Giorgetti, numero due del partito, sembra voler mettere in discussione indicando alla Lega la necessità di un'orizzonte meno antieuropeista perché l'Italia deve sfruttare gli stanziamenti fatti da Bruxelles con il Pnrr.LA FRETTAEntrando alla riunione negli uffici della Camera Matteo Salvini dice già come...