LA STRATEGIA

ROMA «La via maestra è il voto», dice Matteo Salvini. Replica secca a Silvio Berlusconi che anche ieri, dal Giornale è tornato a chiedere: «Se non ci sono le elezioni che facciamo? Rimarrebbe il problema di cambiare un governo e una maggioranza oggettivamente inadeguati». Il Cavaliere premette di non voler dividere il centrodestra ma gioca d'anticipo, convinto che la finestra elettorale di luglio si chiuderà senza ripercussioni, consapevole che provarci per trovare una nuova maggioranza non significa tradire il patto dell'alleanza. All'indomani della piazza di Roma, i problemi del centrodestra non sono cambiati. È vero pure che Meloni e Salvini puntano più che altro sulle urne nella prossima primavera, ma il clima di sospetti sta avvelenando i pozzi della coalizione. Perché il partito di via Bellerio ha scommesso tutto sulla spallata. Ha in tasca perlomeno questo è il piano leghista - altri voti pentastellati per buttare giù Conte, ma teme il patto Renzi-Berlusconi. Ovvero che cinque o sei senatori azzurri traslochino nel partito dell'ex premier. «Singoli esponenti di FI andranno a sostenere la maggioranza, magari per un esecutivo senza Conte», la tesi. Il movimentismo del senatore di Rignano non è più un segreto a palazzo Madama. «Che ci fai ancora in FI? Vieni con noi», la domanda ricorrente dell'ex presidente del Consiglio ai malpancisti forzisti che puntano a sottrarsi alla morsa sovranista. «Quello che toglie Salvini io lo recupero», va ripetendo ai suoi Renzi, che è in trattativa anche con un paio di M5S. Ma la partita di Berlusconi è anche un'altra. Il Cavaliere vuole concludere la sua carriera politica al Quirinale. Sarà pure un sogno di una notte di mezza estate, ma l'operazione arcoriana parte da un assunto ben preciso: «Meloni e Salvini non hanno candidati per il Colle e non possono dire di no se qualcuno volesse fare il mio nome. E il Pd potrebbe essere garantito più dal sottoscritto che da altri».

