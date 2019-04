Salvini: su Siri non tratto Ma Conte avverte i vice: questa rissa va chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Per ora il reato più grave e accertato di Armando Siri è quello di avere un'associazione, Spazio-Pin, che aspetta l'arrivo degli extraterrestri». A Riccardo Magi, deputato Radicale di +Europa, la teoria del reato percepito non lo convince e per questo ironizza rimandando all'inchiesta di Report.LA STORIAEppure il pressing di Luigi Di Maio per le dimissioni di Siri da sottosegretario nasce e si rafforza nel timore dei guai che al governo potrebbero arrivare dalla «percezione» di avere al proprio interno qualcuno che...