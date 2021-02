LA STRATEGIA

ROMA La riunione via Zoom con gli europarlamentari è poco più di una formalità. Né poteva essere diversamente visto che Matteo Salvini qualche minuto prima aveva garantito personalmente al premier incaricato che la Lega a Bruxelles era pronta alla prova d'amore. Il primo atto formale dell'inversione a U europeista del segretario del Carroccio è il voto al Parlamento europeo a favore dell'approvazione definitiva del regolamento della Recovery and resilience facility, quella parte, cioè, che da sola contiene 672,5 miliardi di euro tra sussidi e prestiti. «Essere protagonisti del buon utilizzo di questi fondi comporta anche un cambio di atteggiamento e di fiducia».

È una scelta a suo modo storica che però Salvini, per non sembrare schizofrenico, ha bisogno di legare a doppio filo proprio alla novità rappresentata dall'arrivo sulla scena italiana di Mario Draghi. Non a caso, formalmente, per sciogliere la riserva si attende che si sia consumato il rito delle consultazioni tra il premier incaricato e la delegazione del Carroccio. «Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l'utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l'occasione per riportare l'Italia protagonista», viene spiegato in una nota. È una scelta difficile, almeno quanto inevitabile per Matteo Salvini. In precedenza la Lega si era astenuta, così come Fratelli d'Italia. Nessun altro del gruppo Identità e democrazia, lo stesso del Rassemblement National di Marin Le Pen, fa la stessa scelta. E questo apre una frattura che solo per il momento non dà vita un vero e proprio processo. D'altra parte, la decisione di sostenere il governo Draghi è frutto della pressione di mezzo partito, quello che fa capo a Giancarlo Giorgetti, ma soprattutto del mondo produttivo del Nord. Per il segretario, dunque, l'unico modo per non subire la svolta è governarla, cambiare il proprio linguaggio, togliere la felpa e indossare i vestiti inediti dell'europeista. Dal Pd hanno sperato che quei panni gli stessero troppo stretti, che i paletti già fissati sul programma avrebbero convinto il leader leghista a chiamarsi fuori. Viene spiegato anche così quel certo nervosismo, quello sguardo teso di Matteo Salvini dopo l'incontro con Draghi. «Hanno provato a metterlo all'angolo, ma lui si è saputo tirare abilmente fuori», sostiene un parlamentare di centrodestra. Per evitare di essere scacciato dal governo che gli può dare la possibilità di rifarsi la reputazione nelle cancellerie internazionali, il leader della Lega è costretto a rimangiarsi clamorosamente anche uno dei suoi cavalli di battaglia più gettonati. È Giorgia Meloni, poco prima, a servirgli la palla avvelenata. Mario Draghi, riferisce la presidente di Fratelli d'Italia, pensa a «un sistema fiscale improntato sulla progressività e questo esclude la flat tax, ce ne dispiace». La leader sovranista, che conferma la scelta di Fdi di stare all'opposizione, ha insomma già aperto ufficialmente la caccia ai voti del Carroccio.

Salvini è costretto a fare buon viso a cattivo gioco: «A me basta che ci sia l'impegno a non aumentare le tasse». Il leader leghista sembra dare carta bianca al premier incaricato anche sulla squadra: «Non abbiamo parlato di poltrone e ministri, abbiamo fiducia in quello che deciderà». Anche sul tema dell'immigrazione, si mantiene filo Ue: «Noi chiediamo politiche di stampo europeo, come fanno altri Paesi: Spagna, Francia, Germania e Slovenia. Non c'è un modello Salvini ma una buona gestione della sicurezza e contrasto al traffico di esseri umani».

