Salvini, sì al processo grazie ai voti leghisti I rosso-gialli disertano

ROMA Il primo round sul caso Gregoretti si è chiuso in modo rocambolesco: i leghisti hanno votato per far processare il loro leader Matteo Salvini mentre i loro alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato per salvarlo. E la maggioranza rosso-gialla? Non ha votato. Questa la decisione della Giunta delle immunità del Senato. Ora la palla passa all'aula che dovrebbe votare entro la metà di febbraio con voto palese e dunque, se la maggioranza voterà assieme alla Lega, il processo a Salvini sembra scontato.

Il presidente del Carroccio risponde annunciando che digiunerà per un giorno, in vista del voto finale e ha chiesto agli italiani di condividere l'idea attraverso il sito DigiunoperSalvini.it.

Decisivi in Giunta, i 5 leghisti che bocciano la relazione del presidente Gasparri (Forza Italia) che chiedeva di negare l'autorizzazione a procedere per Salvini. Insomma un no che significa sì al processo. Ad approvare la relazione, solo i 5 senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia. La maggioranza, come detto, non ha votato. Il voto è finito 5 contro 5 ma per il regolamento del Senato in caso di pareggio vincono i no alla proposta del presidente.

Appena ricevuta la notizia l'ex vicepremier ha tuonato in un comizio a Bologna: «Quelli del Pd non hanno neanche la faccia di difendere la loro idea. Vogliono mandarmi a processo e decidere dove, come e quando». Subito dopo ha fatto appello a tutti gli avvocati che vorranno partecipare alla sua difesa («Apriremo un indirizzo email ad hoc», annuncia) e conta di averne «500 o mille».

In mattinata, a Comacchio, aveva sollecitato il verdetto citando Guareschi: «Lui diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà, bisogna passare dalla prigione. Sono pronto».

Retorica sfregiata da una battuta del leader M5S Luigi Di Maio: «Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica». Anche i giallorossi, compatti, non ci stanno. L'abbandono del campo era nell'aria e spinto dalle proteste dei giorni scorsi contro la presidente del Senato Casellati, per aver dato l'ok al voto il 20 gennaio. Cioè sei giorni prima delle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Con il rischio, secondo Pd e M5S, di concedere al leader sei giorni di comizi da condannato, per colpa della maggioranza. Da qui la decisione, unitaria, di dire no a «una pagliacciata», il copyright è di Loredana De Petris di Leu.

«Questa giunta é illegittima, non ci doveva essere», argomenta il capogruppo Dem Andrea Marcucci al termine di una riunione insieme a 5S, Italia viva e Misto. Per Davide Faraone, presidente dei senatori renziani, «avremmo voluto che la Giunta valutasse le carte ma Salvini è interessato solo alla campagna elettorale».

Nonostante l'assenza della maggioranza il numero legale (8 senatori) in Giunta c'era. Uscendo dalla riunione la leghista Erika Stefani ha attaccato gli assenti: «La maggioranza ha fatto male i suoi conti, perché Salvini non ha nulla da nascondere».

Dopo il voto, è anche il premier Giuseppe Conte a smarcarsi: «Ho già chiarito sul mio coinvolgimento», ribadisce Giuseppe Conte sul Nove e ricorda che l'ex titolare del Viminale «aveva fatto approvare un decreto sicurezza bis che rinforzava le sue competenze, ha rivendicato a sé la scelta di se o quando far sbarcare le persone a bordo della Gregoretti». E conclude: «Circa il mio ruolo sull'indirizzo generale io ci sono».

Il prossimo appuntamento è dunque in Aula al Senato a metà febbraio dove la Lega tornerà a votare a favore del processo: «Sì, sono testone. Sono curioso, faccio di testa mia e non ascolto i legali», spiega Salvini.

