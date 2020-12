IL RETROSCENA

ROMA Tutti cercano di rassicurare tutti nel centrodestra, ma i sospetti restano. Giorgia Meloni non si fida di Salvini, che non avverte nessuno quando fa le sue svolte i suoi tentativi di svolta magari rimangiati subito come quello sul governissimo, e nessuno si fida di Berlusconi. Infatti si ragiona così, anche nel suo partito, al margine della conferenza stampa di ieri della coalizione riguardo alla manovra economica: «Il Cavaliere ha bisogno di stare subito al governo per difendere meglio Mediaset, visto che anche la Ue ha dimostrato di voler favorire la scalata di Vivendi e Bolloré». Sarà. Di fatto nel groviglio dei sospetti e delle manovre (le telefonate Letta-Renzi ci sono così come gli scambi Salvini-Renzi) la Meloni ha gridato il suo smettiamola: «Confido che nel centrodestra si continui a lavorare compatti per raggiungere sintesi fondamentali. Per nessuno di noi esiste più uno scenario nel quale si va con altri».

Quindi non c'è posto per le trame di un governo di centrodestra allargato a Italia Viva? «Non c'è nessun renzismo in corso in nessuna parte del centrodestra», dice Tajani, che con Salvini e Meloni s'è intrattenuto a colloquio dopo la conferenza stampa. E i renziani, con il segretario organizzativo Ettore Rosato, assicurano: «Non esiste minimamente l'ipotesi di fare un governo con il centrodestra». E sia in Forza Italia sia nella Lega cercano di rassicurare la Meloni almeno per ora. «Io e Renzi ci whattsappiamo ogni tanto, ma lo facciamo per gioco», sostiene Salvini.

VERITÀ E FINZIONE

I salvinisti confermano: «È Renzi che mette in giro false notizie di chissà quali accordi o annusamenti. La verità è che Salvini non si fida affatto dell'altro Matteo. Lui gli scrive e Salvini si limita cortesemente a rispondergli. Ma costruire con il leader di Italia Viva qualcosa di politicamente serio è impossibile, lo sappiamo tutti». Tutti sanno anche però che Berlusconi è per sua stessa ammissione «concavo e convesso» - perciò la Meloni ricorda sempre che è stato firmato un patto anti-inciucio e si augura che tutti lo rispettino - e alcuni azzurri confessano: «Il problema è che Forza Italia fino al 2023 non regge. O succede qualcosa prima oppure moriamo per consunzione».

Naturalmente Tajani e il gruppo dirigente berlusconiano non la pensano affatto così. E tra una fibrillazione e l'altra, la linea che ci si è dati in queste ore è quella del tutti insieme appassionatamente nel proporre poche idee ma forti, chiare e condivise, su manovra e Recovery Fund, e incalzare il governo su queste.

Tanto è chiaro a tutti e se lo sono detti anche Salvini, Meloni e Tajani nel faccia a faccia di ieri, che per ora il governo regge con qualche «accordicchio e contentino» donato da Conte agli alleati, che alle elezioni non si andrà molto presto. E dunque è inutile sperare in manovre di Palazzo o in spallate di piazza (che con il Covid sarebbero ad alto rischio oltretutto). E allora? La svolta - ma sempre guardandosi a vicenda con un po' di diffidenza - della concretezza, ossia incalzare il governo a colpi di proposte migliorative su tutto. A cominciare, come tiene a dire Berlusconi ma gli altri sono sulla stessa posizione, dai sostegni per i lavoratori autonomi e per tutti i «non garantiti».

A spingere per la linea del centrodestra di un dialogo non inciucista ma pragmatico con la maggioranza sono anche, e assai, presidenti regionali, da Zaia agli altri. Secondo questo ragionamento: il governo dura sia pure nella sua instabilità, i soldi del Recovery Fund arriveranno sia pure chissà quando, e conviene partecipare in qualche maniera alla spartizione premendo perché le Regioni possano avere la loro parte, il più consistente possibile.

Discorso basato sulla concretezza, e secondo questo ragionamento dei governatori del centrodestra più soldi ai territori significherebbe più consenso a chi li amministra e più chance per il centrodestra di ottenere consenso e di portarlo alla coalizione per le elezioni politiche del 2023. Le quali, naturalmente, sono ancora lontane e nel frattempo potrà accadere di tutto.

Mario Ajello

