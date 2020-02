IL CASO

ROMA Prima la svolta: «Se le regole Ue non cambiano, facciamo come gli inglesi». Poi la frenata sull'Italexit: «Lavoriamo per il Conte-exit, è questa l'emergenza per il Paese». Tutto nel giro di poche ore. Matteo Salvini rispolvera i vecchi toni della Lega sull'Europa, salvo poi fare dietrofront riallineandosi a quanto assicurato due giorni fa durante una conferenza alla Stampa estera - «la nostra priorità non è uscire da qualcosa ma la crescita economica» - e alla linea moderata del numero due Giancarlo Giorgetti, neo responsabile Esteri del partito, che solo ieri in un'intervista aveva ribadito: «Noi non vogliamo uscire».

Riavvolgendo il nastro della giornata, Salvini era partito in mattinata, durante una diretta Facebook dal Parco Sempione a Milano, con queste parole: «O l'Europa cambia o non ha più senso di esistere. Gli inglesi hanno dato dimostrazione che volere è potere. O si sta dentro cambiando le regole di questa Europa, oppure come mi ha detto un pescatore che ho incontrato a Bagnara, in Calabria, ragazzi allora facciamo gli inglesi». E ancora: «O le regole cambiano o è inutile stare in una gabbia dove ti strangolano».

Nel pomeriggio, incontrando i cittadini e i giornalisti al gazebo della Lega in Piazza San Babila, l'ex ministro dell'Interno aveva poi corretto il tiro: «Lavoriamo per cambiare le regole da dentro», ma «se uno ti dice di no e ti prende a pernacchie, poi il popolo fa le sue scelte». Per Alessia Rotta del Pd, tuttavia, «la svolta moderata di Salvini è durata 48 ore. Chi nasce tondo non può morire quadrato», ha insistito la parlamentare, e «Salvini è tutto tranne che un moderato».

Ieri, lanciando il tesseramento 2020, il leader leghista è tornato anche a sfidare le Sardine che oggi, chiusa la partita delle regionali in Emilia-Romagna, scenderanno in piazza a Roma. Il raduno è programmato nel pomeriggio in Piazza Santi Apostoli, nelle stesse ore in cui Salvini sarà all'Eur, al Palazzo dei Congressi, per un confronto con le categorie professionali e produttive, in vista delle comunali del 2021, perché «mentre la Raggi e Zingaretti fanno i fenomeni, Roma e il Lazio indietreggiano». «Vogliono cancellare i decreti sicurezza, ma andate al mare, andate in spiaggia a nuotare!» è stato il messaggio di Salvini per le Sardine. Mentre a Giorgia Meloni che ieri, alla cena milanese con oltre duemila persone, aveva avvisato «per le Regionali la squadra funziona se si mantengono i patti», il capo della Lega ha replicato: «Il centrodestra ha il dovere di allargare, usciamo dai recinti dei partiti».

Ma esiste già il nome che il centrodestra vuole far scendere in campo? Per il Lazio il predestinato sembrerebbe Claudio Durigon, sottosegretario con il governo gialloverde in ascesa nelle gerarchie del Carroccio. Discorso molto più complicato per il Comune. «Serve una squadra nuova per Roma, per fortuna ci sono almeno dieci persone di valore che vogliono fare qualcosa per la loro città. Sceglieremo, tutto assieme, il meglio», dice Salvini. Che poi aggiunge: «Stiamo facendo questo giro per l'Italia. Prima Torino, Padova e domani (oggi, ndr) Roma. Facciamo solo quello che dovrebbe fare il governo: ascoltiamo imprenditori, commercianti e società civile e prepariamo un piano di governo nazionale e locale. La stessa cosa che farò a Napoli martedì. Perché, è chiaro, stiamo preparando una squadra all'altezza che possa prendere il posto di questi sindaci che hanno distrutto i comuni. E parlo dei vari Raggi, de Magistris e Appendino».

Dopo la sconfitta in Emilia Romagna, c'è la consapevolezza nei piani alti di via Bellerio di dover virare su «un civico che sappia dialogare anche con i moderati e con tutti quei pezzi di società che hanno bisogno di rassicurazioni». Ecco perché per il Campidoglio si fa il nome di una personalità che sia estranea alla politica, una figura che piaccia a tutto la coalizione e che non sia dunque un leghista doc. Anche perché Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, avrà più di una voce in capitolo sulla scelta.

