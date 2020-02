LA GIORNATA

ROMA «La Lega c'è per accompagnare il Paese fuori dal pantano e accompagnare il Paese al voto». Un passo Matteo Salvini lo fa. Non chiede come al solito «elezioni! elezioni!» perché stavolta giudica «improbabile» che si possa tornare al voto «prima di otto mesi».

IL CAMBIO

Quindi, governo istituzionale e «senza Conte» perché «se l'Italia non riparte è sua la responsabilità». La nuova disponibilità del leader della Lega, seppur circoscritta e con molti paletti, mette in fibrillazione non solo il centrodestra. «Cosa pensa la Meloni? chiedete a lei, ma so che anche lei non vuole Conte», sostiene il leader leghista che traccia uno scenario di futuro governo poco prima di essere ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. «Conte dice dopo di me il diluvio e sta attaccato alla poltrona, ma io non voglio vedere affondare l'Italia - insiste Salvini - se arriva qualcun altro» al posto di Conte «il sostegno della Lega c'è».

Di asse con Matteo Renzi, Salvini non vuol sentir parlare e nota che «lui al governo c'è già» mentre la Lega no, e prova quindi a sparigliare proponendosi per un governo persino con i del. «Non penso mai nella vita a un governo organico con il Pd», precisa Salvini. «L'importante - aggiunge - è non restare fermi». E giù le priorità che dovrebbe affrontare un governo di unità nazionale: «Il rilancio economico, il taglio delle tasse e gli investimenti, tutte cose che questo governo non è in grado di fare». Nell'incontro con Mattarella, Salvini non ha riproposto il nuovo schema e, come precisano fonti del Quirinale, tantomeno è entrato nelle beghe tra maggioranza e opposizione. «L'appello che ho chiesto al presidente della Repubblica di lanciare a chi è al governo - spiega Salvini - è di riaprire tutto quello che si può riaprire, tornare a lavorare, lavorare, lavorare, senza scaricare su altri colpe che stanno evidentemente nel manico».

La replica della prima vittima della proposta salviniana, Giuseppe Conte, non si fa attendere: «Noi siamo un governo unito, lo siamo già». E poi, arrivando a Napoli, il presidente del Consiglio si smarca ancora: «Non partecipo al gioco delle polemiche dobbiamo lavorare per il Paese».

Batte un colpo anche Forza Italia. Anzi, due ma in direzioni opposte. Per Antonio Tajani dopo il Conte2 ci sono «solo le urne», a meno che «non ci sia la possibilità di dar vita a un nuovo governo di centrodestra». Più decisa Mara Carfagna secondo la quale «è il momento di avere coraggio» «uscire dalle reciproche prove di forza» e «in nome dell'unità nazionale» affrontare la crisi economica». Sull'utilità di «un governo di scopo», si interroga invece Osvaldo Napoli svelando di fatto la possibilità che gli «otto mesi» di Salvini possano poi allungarsi.

Di parere opposto a Salvini è Giorgia Meloni. Per la leader di FdI «il Governo Conte una esperienza fallita ed è pronto a presentare una mozione di sfiducia al governo per verificare se ci sia ancora una maggioranza che lo sostiene. Ma insistiamo nel dire - conclude - che la soluzione per il dopo Conte, a nostro avviso, sono libere elezioni».

Gelo anche da parte del Pd con Andrea Orlando secondo il quale «nessuna emergenza» giustifica un'alleanza con la Lega, mentre il vicecapogruppo della Camera Michela Bordo va all'attacco di «quelli che tramano contro il governo» che dovrebbero «almeno avere rispetto» per i contagiati, «invece di pensare come sempre al loro tornaconto personale e ai sondaggi che li danno in caduta libera». Nella reazione si coglie la convinzione che Salvini proceda d'intesa con Renzi, anche se il leader di Italia Viva continua ad invitare «tutti a mettere da parte le polemiche e a concentrarsi sul coronavirus». «Quando l'emergenza sarà rientrata parleremo del futuro del Governo». Ancora più netta Maria Elena Boschi secondo la quale «questa legislatura arriverà al piaccia o meno a Salvini e Melonì». «Abbiamo detto da sempre - aggiunge - che vogliamo portare avanti la legislatura sino alla sua scadenza naturale per fare ripartire il Paese. Da tempo diciamo che vogliamo chiudere le polemiche e aprire i cantieri».

A difesa del governo anche il reggente del M5S Vito Crimi che sui social scrive che «non abbiamo bisogno di partiti a caccia di poltrone, che fanno sceneggiate. Abbiamo bisogno della massima unità, serietà e collaborazione possibile».

