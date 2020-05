LA POLEMICA

ROMA Corsi, scatti, esercizi fisici ma per ora niente partite. Il governo ancora frena. «Al momento di far partire il campionato di calcio non se ne parla», ha detto due giorni fa Spadafora. Scatenando l'ira di Renzi («non capisce né di calcio né di democrazia»), l'irritazione di una buona parte del Pd e perfino dei mugugni all'interno dei Cinque stelle.

In realtà il ministro dello Sport non ha chiuso ancora alla possibilità della ripartenza del campionato. Di fatto continua ad essere orientato per il no. Tuttavia il pressing pure all'interno del governo è fortissimo. «Ma niente è scontato. Noi vogliamo che gli italiani tornino a sognare», spiega un membro dell'esecutivo. La decisione è quella di prendere tempo. In un primo momento si era pensato che la fumata bianca o nera potesse arrivare già a metà settimana. Potrebbero invece essere necessari ancora altri giorni. Anche su input dello stesso presidente del Consiglio Conte.

Il presidente della Figc Gravina avrebbe dovuto incontrare il comitato tecnico-scientifico ma la riunione non c'è stata. Il rischio è che anche il Consiglio federale convocato per venerdì possa essere un'altra tappa non decisiva. Perché il capo del governo vuole avere l'ok dagli scienziati, e non è solo questione di protocollo di sicurezza. Tra l'altro Conte attende di capire anche come si muoverà la cancelliera Merkel in Germania.

LA MEDIAZIONE

Il premier insomma media. Raccontano che sia maggiormente aperturista rispetto a Spadafora. Del resto gli interessi in gioco sono molteplici e Conte si rende conto che lo stop al mondo del pallone sarebbe un segnale fortemente negativo. Il responsabile dello Sport ai suoi interlocutori continua a dire di essere consapevole che il calcio sia una industria che non fabbrica' solo emozioni, che non c'è alcuna ostilità nei confronti delle società di serie A che premono per una ripartenza. Ma allo stesso tempo è fermo su due posizioni. La prima: «Non esiste solo il calcio». La seconda: «E' uno sport di contatto. Come si fa ad assumersi la responsabilità di un via libera?». Dubbi, perplessità che agitano gli stessi ministri. Tra il ministro dello Sport e il responsabile del Viminale Lamorgese il rapporto è buono, ma il titolare dell'Interno, nel dare semaforo verde anche agli allenamenti non individuali, ha voluto rimarcare come è sbagliato fare discriminazioni. Pur facendo presente che il rispetto delle regole è essenziale. E poi c'è la babele delle ordinanze regionali a fare da sfondo ad una partita sulla quale c'è chi paventa addirittura strappi nel prossimo Consiglio dei ministri. Tante squadre sono tornate ad allenarsi nei propri centri sportivi, grazie all'ok di presidenti come quello dell'Emilia Romagna. «Non si aprono nemmeno gli spogliatoi, non c'è nemmeno l'allenatore, i giocatori stanno in spazio enorme e hanno più di un campo», ha rimarcato il dem Bonaccini.

A giocare in attacco è soprattutto Italia viva. Renzi ieri ha spiegato di voler fare «il mediano di spinta» in questo governo, il numero 4 o 8 che «dà qualche pedata e imposta il gioco» per far vincere la squadra Italia. Ma con un paletto: «Non far ripartire il campionato è come dare un segnale che il Paese non è capace di rialzarsi». E giù accuse a Spadafora: «Come si permette di parlare così? Venga in Parlamento. Non è lui a decidere. Non è il padrone del calcio». Insomma: no ai pieni poteri, «ci sono interessi enormi che si muovono dietro questa vicenda». Anche il Pd è sulla stessa lunghezza d'onda, anche se con altri toni e senza polemiche. Ma Conte intende fare un passo alla volta. «I rischi sono troppo alti. Valutiamo», il suo ragionamento. In ogni caso il tentativo di ripartire in massima sicurezza verrà portato avanti. Intanto cercando di creare le condizioni affinché si possa tornare a rivedere Ronaldo in una partita da serie A.

Il tema della ripresa del campionato fa litigare anche i gruppi parlamentari. Tra chi è favorevole e chi, invece, ritiene che occorra pensare alla prossima stagione. Salvini è tranchant: «Ho sentito ha osservato ieri proponendo anche che il suo Milan possa giocare al Sud - diversi dirigenti dei club: se non si riparte entro l'estate molte società rischiano il fallimento. Mi auguro che si possa ripartire entro giugno, anche perché altrimenti lo Stato avrebbe un altro settore in crisi». Ed ancora: «Prima di mettere in ginocchio un intero settore produttivo ci penserei tre volte». Il Parlamento su questa battaglia non ha colori politici.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA