Salvini: referendum su di me Di Maio teme l'asse M5S-Pd

IL RETROSCENAROMA «Se il Pd di Zingaretti è come il Pd di Renzi e di Bersani» «non c'è possibilità di dialogo». M5S e Pd pensano di votare insieme il Salva Roma, ma più in là non sembrano andare. Almeno per ora. Luigi Di Maio mette le mani avanti per la seconda volta in pochi giorni, ma stavolta allunga l'elenco degli ex segretari del Pd non potabili arrivando sino a Pierluigi Bersani. Se per ragioni di campagna elettorale è scontato il no a Zingaretti, e altrettanto ovvio quello all'odiato Renzi, fa invece riflettere l'inserimento...