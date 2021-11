Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA La Lega è il partito più vecchio, nel panorama politico italiano, e non sorprende che al suo interno viva ancora una sorta di centralismo democratico secondo il quale dopo la discussione ci deve essere unità d'azione. Matteo Salvini, che pur viene dai comunisti padani e sostiene di aver frequentato da giovane il centro sociale Leoncavallo, non può non essere soddisfatto da come si è conclusa la riunione dell'assemblea...