LO SCENARIO

ROMA Un nuovo soggetto politico, attraverso un'operazione simile a quella che portò avanti Berlusconi con Fini, con lo scioglimento di FI e An nel Pdl. Salvini lancia il suo predellino. Per il superamento dell'attuale centrodestra a tre teste e la nascita di una federazione ampia, aperta al civismo. Di fronte al gelo degli alleati poi l'ex ministro corregge il tiro e propone maxi-gruppi parlamentari del centrodestra. «La proposta che farò» a Berlusconi e Meloni, «e che spero che venga raccolta, è quella di una federazione per portare al governo alcune soluzioni sperando che Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare», l'annuncio del capo leghista che ieri ha sentito al telefono Berlusconi.

IL CONTATTO

«Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri», il resoconto di Salvini. Da sempre l'ex presidente del Consiglio e leader di FI è disponibile a dar vita ad una federazione del centrodestra ma non ci sarà un via libera da parte sua. «Non è il momento», la reazione. Qualche timida apertura arriva invece dagli azzurri sull'ipotesi dei gruppi parlamentari comuni. Sulla federazione non è previsto alcun semaforo verde neanche della Meloni. «Sì ad una condivisione delle scelte, sul resto si vedrà», afferma il capogruppo di FdI a Montecitorio, Lollobrigida. Il tentativo del leader della Lega è comunque quello di mettere da parte le polemiche dei giorni scorsi e di evitare allo stesso tempo altre fughe in avanti.

Il primo risultato della fragile tregua è il documento comune che firmeranno i tre leader della coalizione e che conterrà una proposta economica da sottoporre al premier Conte. Ma non è ancora certo che FI, Lega e FdI viaggeranno compatti sul voto sullo scostamento di bilancio in programma questa settimana. Gli azzurri sono per il sì, FdI e Lega per l'astensione. L'exit strategy sarà quella di concordare una serie di condizioni al governo. In ogni caso mette in chiaro Salvini gli emendamenti alla manovra vanno fatti insieme. Mentre domani i forzisti voteranno contro la pregiudiziale presentata alla Camera dagli ex lumbard al Dl Covid che contiene la norma Mediaset-Vivendì.

La tensione per l'atteggiamento della Lega sulla misura partorita dai ministri Patuanelli e Gualtieri è ancora alta. Berlusconi non ha digerito le barricate di Salvini. Né la sua contromossa di aprire le porte ai deputati azzurri Ravetto, Carrara e Zanella. In ballo c'è la guida della coalizione. «Ha dimostrato di non essere un leader», ripetono i forzisti. Ci vorrà del tempo magari per ricomporre la frattura.

LA STRATEGIA

Il Cavaliere ora punta solo a riportare in alto il suo partito, affinché ritorni alla doppia cifra. «Adesso pensiamo al Paese», dicono da FI. L'idea della federazione viene interpretata come una manovra per ingabbiare Berlusconi, per fare in modo che sia tutto il centrodestra a respingere la mano tesa del Pd ad FI. «Ma si sbaglia di grosso se pensa di mettermi all'angolo», confida ai suoi l'ex presidente del Consiglio che continua a ripetere che non c'è alcuna volontà di puntellare questa maggioranza. L'ex ministro dell'Interno non si fida della parte moderata di FI che da tempo è in rotta di collisione con qualsiasi progetto sovranista. «La nostra linea è chiara sottolinea il deputato FI Cattaneo - il dialogo è l'unico modo per raggiungere risultati per l'Italia». «Se ci sono dubbi di tradimenti allora dice il senatore di FI Cangini ognuno vada per sé e dopo le elezioni si vedrà».

Fino alle amministrative, in realtà, le fibrillazioni nel centrodestra non produrranno scossoni. Tra qualche giorno Salvini, Meloni e Tajani si incontreranno per chiudere sulle candidature. Da quel tavolo si capirà se l'asse si ricompatterà.

Emilio Pucci

