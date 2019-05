Salvini manda i soldati ma solo per le Universiadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Il decreto sicurezza bis, firmato ieri da Matteo Salvini, prevede anche l'invio di 500 militari a Napoli. Ma si tratta di misure urgenti limitate alle Universiadi. La permanenza si protrarrà per meno di un mese. Il testo, che dovrà essere approvato dal consiglio dei ministri, dispone norme straordinarie per assicurare le migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione sportiva in programma nel capoluogo campano, nella prima metà di luglio. Gli uomini, già impegnati nel progetto strade sicure,...