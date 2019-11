Salvini: Lega in piazza per Segre ma anch'io ho ricevuto proiettili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MINACCEVENEZIA «A me è appena arrivato in una busta un altro proiettile, e non piango». Lo ha reso noto ieri, a Milano, Matteo Salvini: «In un Paese civile - ha annotato - non dovremmo rischiare né io né la Segre». Liliana Segre, la senatrice a vita, la sopravvissuta alla Shoah, che riceve minacce di morte, che nell'Italia del 2019 deve vivere sotto scorta e che Matteo Salvini venerdì è andato ad incontrare privatamente, insieme alla figlia, bussando alla casa milanese della senatrice. Un incontro sul quale sia il leghista che la...