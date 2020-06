LE REAZIONI POLITICHE

MESTRE «Con la Lega al governo, avevamo bloccato gli sbarchi e ridotto le presenze di clandestini in tutta Italia. Ora l'invasione è ricominciata: chiedo al ministro Lamorgese un intervento immediato. Soprattutto nel bel mezzo dell'emergenza Covid, Treviso e tutti gli altri Comuni vanno aiutati e difesi e non danneggiati con la presenza di violenti e balordi». Il leader della Lega Matteo Salvini chiama in causa il Viminale per gli incidenti di ieri all'ex caserma Serena di Treviso. E con lui altri esponenti dell'opposizione come il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (Fdi): «È accaduto a Roma in piena pandemia, dove all'Hotel Capannelle i migranti hanno dato in escandescenza causando l'intervento delle forze dell'ordine dopo la presenza di alcuni casi positivi all'interno della struttura. Oggi avviene nell'ex caserma Serena di Casier vicino Treviso dove 300 richiedenti asilo, al secondo caso di positività e con il conseguente isolamento della struttura, hanno pensato bene di sequestrare il personale. Il ministro dell'Interno Lamorgese, che sulle rivolte degli immigrati è scomparso dai radar, pensa di riuscire a garantire la legalità nei centri d'accoglienza e nelle strutture preposte ad ospitare gli immigrati oppure dobbiamo attendere la fine dell'emergenza Covid?».

La risposta non arriva dal ministro, ma dal sottosegretario, il veneto Achille Variati, secondo il quale «verranno fatte le opportune verifiche sulle possibili violazioni del Dpcm del 17 maggio relativamente ai rientri ed i protocolli sanitari, ma sia chiaro: se in una comunità si riscontra anche un solo positivo, tutto i suoi membri vanno sottoposti a tampone e ad un periodo di isolamento». Variati ricorda come «ciò vale per gli italiani e, in pari misura, per gli immigrati richiedenti asilo. Queste sono le regole e le regole vanno rispettate. Non accetteremo né provocazioni né ribellioni. Per quanto è successo all'interno della struttura, la magistratura e le autorità competenti faranno le indagini del caso con le conseguenze previste dalla legge».

Quanto a Salvini, Variati ricorda che «questa struttura era nata già nel 2015: quando lui era vicepremier e Ministro dell'Interno non ha ritenuto di chiuderla. La situazione, comunque, ora risulta sotto controllo. Vigileremo con la massima fermezza e attenzione, ma con la stessa forza chiediamo alle parti politiche la responsabilità che un momento così difficile della storia italiana richiede. Interrogare, controllare, criticare è sacrosanto; strumentalizzare ogni episodio per fare della propaganda incendiaria non è serio né onorevole».

Ma al sindaco di Treviso Mario Conte le rassicurazioni non bastano: «Ringrazio il Prefetto che sta gestendo la situazione con grandissima attenzione, in costante contatto con Questura e Carabinieri. Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, invece, dovrebbe lasciare le poltrone romane e venire a vedere cosa sta succedendo alla Serena per impostare una gestione seria dei centri migranti, soprattutto in questo momento storico. Non è possibile che i sindaci non abbiano risposte e che si trovino, da soli, a gestire rivolte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA