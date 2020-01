Salvini: la partita è aperta Bonaccini teme gli indecisi

IL CASO

«La Ferrari siamo noi. Stiamo sorpassando e arriveremo primi al traguardo». Matteo Salvini questo lo dice a Maranello, e sia lui che lei - Lucia Borgonzoni - hanno felpa e cappellini rossi, ma è il rosso della Ferrari. «Noi siamo l'Emilia Romagna che sogna, che corre e che vince». Questo, chissà. Ma Salvini le prova tutte, anche a parlare come se stesse cantando una canzone di Lucio Dalla e a credersi Nuvolari. Il fatto è che la gara emiliano-romagnola a sette giorni dal voto è più aperta che mai.

Ora siamo nella fase della preoccupazione in casa Pd - e al Nazareno non c'è più il clima di una settimana fa, ossia quello della sicumera sull'esito elettorale - anche perché sia a sinistra sia in casa leghista circola un report che dice questo: il 15 per cento degli elettori sono ancora incerti. E così si ragiona nell'entourage di Salvini: «Se uno ha governato bene, la gente è decisa a votarlo. Se invece non ha governato bene, come nel caso di Bonaccini, si creano oltre agli oppositori anche gli indecisi che poi finiscono per votare dall'altra parte». Oltretutto, e questa è la paura dei dem, le regionali sono un voto politicissimo, più che amministrativo, e il vento nazionale spira verso destra.

Il Capitano (ansioso di giocarsi in campagna elettorale l'imminente voto sulla Gregoretti in Senato) si prepara alla piazza di Bibbiano, la prossima settimana, contesa tra Lega e Sardine. Ma intanto a Bibbiano medesima arriva Giorgia Meloni. «Siamo stati i primi ad arrivare», dice Meloni in un video su Facebook, «saremo gli ultimi ad andarcene».

Bonaccini, mentre Salvini fa la Ferrari, non si scompone: procede come un diesel. «La nostra è la forza di chi fa le cose, gli altri invece fanno teatro». Il problema però è che c'è un ampio voto in fuoriuscita dai 5Stelle (previsti non oltre il 5 per cento) e, decidendo di non polemizzare mai contro il grillismo, ma solo contro il Pd, la Lega sta provando ad accaparrarselo per il sorpasso. Non arrivano buone previsioni di voto dalla Romagna, per la sinistra.

LA SVOLTA DI MARZABOTTO

E basta andare a Marzabotto (carica di storia antifascista e del dramma dell'eccidio nazi che tutti sanno) per respirare in questo luogo governato dai civici di sinistra il vento montante del Carroccio. Lo stesso vale (tanto per citare un altro simbolo di queste terre) per Brescello: «Qui Peppone oggi voterebbe Lega», ha gridato Salvini ieri: «Perché era un uomo d'ordine e la sicurezza non è né di destra né di sinistra ma la rappresentiamo noi». Un invito, questo, a mollare i vecchi ormeggi ideologici. E arriva il capo leghista perfino ad accarezzare il santino di Enrico pur di spezzare il cuore rosso dell'Emilia: «Berlinguer cambierebbe marciapiede, se incontrasse Zingaretti e Renzi».

Quanto alla capitale regionale, basta fare un giro alla Bolognina, altro luogo mitologico, ed ecco il quadro: tanta immigrazione, poca integrazione, molta Lega. Per non dire delle vaste campagne padane che a loro volta, ormai è un classico dell'Occidente, sono dominate dalla destra al contrario di molte città: «Se non perdiamo male a Bologna, a Modena e a Reggio», dice infatti Salvini ai suoi, «la Borgonzoni diventa presidente».

La partita, appunto, è aperta. E fuori dai circuiti ideologici o dal mondo delle Sardine, è diffusa una sorta di laicità che in terre come queste e già una svolta: «Noi votiamo Bonaccini», dicono in tanti, «se poi altri non lo votano, amen. Mica arriverà il fascismo!».

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA