Salvini: il sottosegretario resta dov'è E Maroni va all'attacco di Giorgetti

IL RETROSCENAROMA Il silenzio come linea ufficiale. Anzi, come «scelta politica» alla ricerca di un accordo. In privato, però, Matteo Salvini ai generali della Lega che gli chiedono del caso Siri usa parole che sembrano definitive: «Ora dobbiamo stare zitti, ma Armando non si tocca e mi fido di lui. Io non sono come i grillini, non faccio calcoli di opportunità politica sulla vita delle persone. Lo sapete: non mollo i miei per un pugno di voti o per un po' di consenso in più». Dunque il solco al momento appare segnato: il...