IL RACCONTO

ROMA Dissimulano un po' tutti: i presenti e gli assenti. Matteo Salvini alla fine si arrende alla durezza dei numeri di Palazzo Madama: in 152 senatori della maggioranza (eccetto cinque defezioni) dicono «sì» all'autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. O meglio, ma qui si entra nei bizantinismi dei regolamenti, votano contro l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia e Forza Italia che volevano negare il processo all'ex ministro dell'Interno.

La speranza che il garantismo di Matteo Renzi e Italia Viva possa - con clamore - salvare il Capitano viene spazzata via dall'ex premier fiorentino di prima mattina: «Matteo Salvini ha fatto un clamoroso errore politico, non credo che abbia fatto reati, ma è lui a chiedere di essere processato. Noi votiamo per processarlo». A nulla servirà la tattica della Lega di uscire dall'Aula per entrarvi in caso di svolta. D'altronde, e qui si rientra nel pasticcio di questa vicenda, furono proprio i senatori del Carroccio a dire «sì» all'autorizzazione (ma in Giunta) alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna. Non è servito, come si sa. Sicché c'è da tenere il punto. Con l'ex ministro dell'Interno che grida: «Rifarei tutto». Ma anche: «Ho fiducia nel 99% della magistratura». Che ora dovrà giudicarlo per sequestro di persona. E quindi «voglio andare a processo per i miei figli: loro padre non è un sequestratore di bambini». E nella foga del suo intervento, Salvini svela il messaggio «forza papà» che il pargolo gli ha inviato in mattinata. La nuova maggioranza giallorossa, con una scatenatissima Monica Cirinnà, lo contesta: «Basta con questi figli!». E lui: «Taccia». E subito un appello alla presidente Elisabetta Casellati: «Lo fermiiiiii!». In quest'enorme gioco delle parti, Salvini è costretto anche a beccarsi una lezione di diritto da Giulia Bongiorno, che della Lega è l'avvocato delle cause che contano: «Matteo, così si svuota l'indipendenza dei poteri».

IL DIBATTITO

Nell'aria, Bongiorno sventola le dichiarazioni di «un professore più titolato di me»: Giuseppe Conte. Quando a proposito dei migranti della Gregoretti sosteneva che l'operazione andasse svolta in due tempi: primo lo stop, poi la ridistribuzione. I banchi del governo sono vuoti. Non c'è nessuno del Pd. Ma soprattutto sono assenti i ministri grillini. Imbarazzo? Sì. Anche se ufficialmente il voto «è una questione del Parlamento» sottolinea Casellati per tagliare la coda di paglia che tutti nel centrodestra addebitano a Conte e ai big pentastellati (Bonafede? «Si sta occupando di prescrizione»; Di Maio? «E' in Libia»; D'Incà? «Alle prese con il milleproroghe»; Patuanelli? «A Milano...»). Altri tempi insomma, quelli della Diciotti, che tanto spaccò i pentastellati. E così per il M5S parlano il capogruppo Gianluca Perilli ed Elvira Evangelista. I big tacciono. Così come appunto quelli di Italia Viva. Renzi vota e se ne va senza passare dal salone Garibaldi. Gianluigi Paragone: «Non regalo il martirio a Matteo». Dalla maggioranza, invece, si staccano cinque pezzi: Durnwalder Meinhard, Dieter Steger (Autonomie), Saverio De Bonis e Carlo Martelli (ex M5S) e Pierferdinando Casini: «La ruota gira, la politica la devono giudicare gli elettori, non un magistrato», dice l'ex presidente della Camera.

Per ascoltare in tribuna il discorso di Salvini, piomba in Senato anche una delegazione di Fratelli d'Italia capeggiata da Giorgia Meloni: «Sto qui per dare la mia solidarietà a Matteo», dice la leader. Salvo poi iniziare di nuovo a litigare per le candidature alle regionali. Un'altra partita, certo. Ma che la dice lunga su questa aria da proporzionale che si annusa anche qui. Salvini promette che rifarebbe e rifarà tutto «quando tornerò al governo». E la settimana prossima, si ricomincia: questa volta per il caso Open Arms. Un commesso del Senato sbuffa: «Sembra di stare a Un giorno in pretura, ma anche alla Corrida».

Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA