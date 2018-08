Salvini: i pm che indagano sui soldi della Lega sprecano denaro pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA La polemica, che potrebbe avere strascichi anche nei prossimi giorni, questa volta, non viaggia sul web ma via etere. A sferrare l'attacco, ancora una volta, è il ministro dell'Interno, ma soprattutto segretario della Lega Matteo Salvini. Parla ai microfoni di Sky e si rivolge direttamente alla procura di Genova, che ha chiesto e ottenuto il sequestro di 49 milioni di euro dei fondi del Carroccio, distratti per spese personali dall'ex tesoriere, Francesco Belsito, e dall'allora segretario, Umberto Bossi. «Io dico che i soldi...