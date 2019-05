Salvini: i conti dopo le elezioni ma del premier non si fida più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'ordine di Matteo Salvini è perentorio: «Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri». Non a caso, lasciando Budapest dove ha incontrato l'amico Viktor Orban, il vicepremier leghista chiede ai suoi «massimo silenzio».La Lega è infatti in subbuglio. E' una pentola pronta a esplodere. Ministri e colonnelli, a colpi di messaggi e di telefonate, dopo che Giuseppe Conte ha annunciato che alla prossima riunione del governo dimissionerà il sottosegretario Armando Siri, invocano l'apertura immediata...