Salvini fa festa a Perugia: tappa finale palazzo Chigi Per FI rischio scomparsa

IL PERSONAGGIOPERUGIA «È un'impresa storica!». Matteo Salvini arriva a Perugia e il grido del trionfo è questo. «La sinistra non aveva scampo ed è andata come era ovvio che andasse. Non mi aspettavo uno tsunami di queste proporzione, anche se i miei amici dicevano che sarebbe finita così, e comunque: che bello tsunami!». Vengono smontati gli stand di Eurochocolat nel centro storico di Perugia, e comincia un'altra festa nella notte. La festa della Lega. Un delegazione del Carroccio, guidata dal senatore Pillon, a risultati non ancora...