Salvini è pronto a ritirare i ministri E vede Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Di nuovo assieme come nelle Regioni e nei Comuni. Se si andrà al voto nei prossimi mesi Lega e Forza Italia sono pronte a presentarsi nei collegi con candidati unici, convinte di poter fare cappotto. Se invece ci sarà un nuovo governo, i due partiti saranno uniti in Parlamento nel fare un'opposizione intransigente. E pronti, ad ogni modo, a sottoscrivere insieme, prima del voto, un programma comune, un contratto bis, anche se la formula non piace più di tanto, che impegni l'azione futura dei due partiti.IL FACCIA A FACCIASono...