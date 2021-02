L'OPPOSIZIONE

ROMA La posizione ufficiale di Salvini è quella del voto subito e di un no netto ad un governo sorretto da una maggioranza Ursula. «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo...», ha commentato ieri il leader leghista, citando l'articolo 1 della Costituzione italiana. Ma di fronte al nome di Draghi il quadro cambia, dicono diversi big della Lega. Ecco il motivo per cui c'è chi tra i leghisti tenterà di far cambiare idea al proprio segretario. Ma Salvini non ci sta: «Non possono ogni volta evitare le elezioni».

LE POSIZIONI

Il problema, infatti, è che Meloni ha già fatto sapere di mirare alle urne: «Meglio il voto che un esecutivo nato nei laboratori di Palazzo». Il pressing dei moderati del centrodestra è affinché il presidente di FdI possa far partire un esecutivo Draghi senza mettersi sulle barricate. Se Meloni è contraria ad un esecutivo istituzionale, non sarà facile che il partito di via Bellerio possa smarcarsi. Per ora Salvini ha evitato qualsiasi fuga in avanti. Ieri ha sentito tutti i leader. Con un messaggio ben preciso: «Al Colle occorrerà presentarsi uniti, con la stessa posizione. Dobbiamo andare al voto, non possono negarcelo».

Il rischio spaccatura, però, è dietro l'angolo. Forza Italia è per un'apertura netta. Spinge in questa direzione la vice presidente della Camera, Carfagna, e la maggioranza dei gruppi parlamentari è per questa soluzione senza se e senza ma. Ma gli azzurri vorrebbero che tutto il centrodestra andasse in questa direzione. «Se FI dice sì il centrodestra è finito», afferma un salviniano. Del resto anche Berlusconi da giorni propone il governo dei migliori e con Draghi il Cavaliere ha sempre avuto un canale aperto, da tempo ricorda di aver concorso alla sua nomina all'istituto di Francoforte. Per un esecutivo di salvezza nazionale è la componente di Toti. «Noi lo sosterremo», ha spiegato il governatore della Liguria che è stato il primo ad indicare nel centrodestra la strada dell'esecutivo istituzionale.

SSalvini dovrà nuovamente vestire i panni del federatore per trovare una exit strategy condivisa. Il centrodestra quindi potrebbe frantumarsi.

Salvini nei giorni scorsi aveva chiuso la porta ad un esecutivo tecnico o ad un governo istituzionale. Aveva spiegato di poter aprire eventualmente solo ad un esecutivo del presidente. Via libera ad un governo elettorale che si occupi del Recovery plan e del piano vaccini ma no ad un esecutivo di larghe intese. Negli ultimi giorni i contatti con Renzi si sono intensificati. Nel fronte rosso-giallo danno per sicuro un patto di desistenza tra i due Matteo. Ma il leader della Lega anche con i suoi è stato tranchant: «Nessun accordo sotto banco. Al momento l'ipotesi è quella del voto». L'ex ministro dell'Interno vedeva la possibilità delle urne, di portare tutto il centrodestra al governo, di andare a palazzo Chigi. Perfino di poter determinare chi sarà il prossimo Capo dello Stato. Ma il convincimento tra i lumbard è che di fronte agli appelli del presidente della Repubblica non si potrà girare dall'altra parte. Da qui il pressing di Giorgetti e dell'ala moderata azzurra. «Non possiamo chiudere», l'invito del numero due del partito di via Bellerio che ha sempre perorato la causa Draghi.

Una linea quindi aperturista che però si scontra con l'intransigenza di Meloni. «In ogni Paese del mondo si va alle elezioni quando non c'è più un governo. Perché noi dovremmo cambiare strategia?», il niet della destra. I sondaggi danno il centrodestra vincente in caso di urne anticipate. La tesi di diversi big del partito di via Bellerio come l'ex ministro Bongiorno è che di fronte ad un esecutivo Draghi ci sarebbe da riflettere. L'ex responsabile del Viminale riflette così con i suoi interlocutori: «Draghi è persona assolutamente stimabile, il problema è chi lo sostiene e per far cosa. Lo sostiene il Pd per fare la patrimoniale? No, grazie». Una parte della Lega non vuole lasciare Fratelli d'Italia con le mani libere. Da qui la chiusura di Salvini che nei prossimi giorni insisterà affinché si prenda la strada delle urne. Non ci sarebbe stato, invece, un no di fronte ad un governo di scopo.

«La situazione è drammatica, è un'agonia che dura da settimane - ha commentato il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia -. Ora è stato chiamato Draghi. Per me a questo punto ciò che conta è il Recovery fund e che le forze politiche che saranno chiamate a rispondere agiscano di conseguenza». Entusiasta di Draghi, invece, il sindaco di Venezia, Brugnaro: « «Grandissima scelta! Draghi, finalmente ha vinto Renzi, forse adesso si cambia musica... Grande Mattarella! Incrociamo le dita».

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA