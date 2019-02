Salvini e la tentazione del rimpasto immediato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Ho lasciato la scorta in allerta». Matteo Salvini passa il pomeriggio a telefonare a Giuseppe Bellachioma, deputato della Lega e luogotenente in Abruzzo, il candidato governatore che si è sacrificato per l'unità del centrodestra, lasciando il posto a Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia. E gli fa capire che potrebbe partire nella notte per festeggiare. Un blitz. Il vicepremier accarezza il successo dopo una campagna elettorale a dir poco battente. Anzi, è stato onnipresente: 19 incontri sparsi in tutta la regione...