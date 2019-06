Salvini e Di Maio, tenaglia su Conte: «No ai diktat Ue»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA I due sono d'accordo. Di nuovo amici, seppur per convenienza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini ieri sera si sono presentati dal premier Conte con le idee chiare: «Nella trattativa con l'Europa non bisognerà abbassare la testa». Una versione d'assalto, opposta a quella molto più prudente del presidente del Consiglio, intenzionato a evitare lo scontro frontale con la Commissione per scongiurare la procedura d'infrazione. Il leader della Lega non ne vuole sapere. E avverte: «Non sto al governo per tirarla per le lunghe o...