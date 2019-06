Salvini: da Conte un agguato Ma sulle Regioni non romperà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Intanto io ho portato a casa l'autonomia delle Olimpiadi, per l'altra vedremo...». A metà pomeriggio, entrando nell'aula di Montecitorio, Giancarlo Giorgetti sgancia una battuta amara che fotografa lo stallo in cui è precipitata la riforma tanto cara a Matteo Salvini. Il capo della Lega martedì aveva annunciato nel Consiglio dei ministri di ieri il varo dell'intesa per l'autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Invece, l'altra notte, il premier Giuseppe Conte e il leader dei 5Stelle, Luigi Di...