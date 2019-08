Salvini: «Così Luigi si gioca la leadership» Malumori nella Lega: Matteo sta sbagliando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Se Di Maio vuole restare il leader dei 5 stelle deve tornare con noi, altrimenti per lui è finita». La Lega chiama ancora il capo politico del Movimento. Salvini ai suoi ha riferito anche di una telefonata nei giorni scorsi tra i due. Non solo sms. Un colloquio durante il quale in realtà il vicepremier pentastellato avrebbe ripetuto di non fidarsi più dell'ex alleato di governo. Ma i canali restano aperti. E le offerte si moltiplicano. Salvini nel caso saltasse la trattativa tra M5s e Pd è pronto ad aprire pubblicamente al...