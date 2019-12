Salvini: Conte al capolinea e in Emilia farò 100 comizi

LA STRATEGIA

ROMA Giuseppe Conte la butta sullo sport e Matteo Salvini risponde con la stessa metafora. Se il presidente del Consiglio - nella conferenza stampa di fine anno - sostiene che questi primi mesi del suo secondo governo sono stati come i 100 metri ma i prossimi tre saranno una maratona, il leader della Lega replica: «Non arriva neanche al primo chilometro. L'ostacolo sarà la realtà, c'è una situazione economica preoccupante».

LA SFIDA

Insomma, è sempre più una sfida diretta quella tra il premier e il segretario del Carroccio. «A Conte auguro buona fortuna, ma lui vive male, è ossessionato da me. Si alza la mattina pensando a me e si addormenta pensando a me. Gli auguro di campare 120 anni ma politicamente ogni giorno che passa è un danno per l'Italia».

L'Emilia Romagna è il terreno di scontro scelto da Salvini, perché la speranza è quella di fare il colpaccio alle prossime elezioni Regionali, portare alla vittoria la fedelissima Lucia Borgonzoni, e quindi dare la scossa definitiva che possa terremotare l'attuale maggioranza. «Non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio perché dimostreremo che là dove governa la Lega la gente sta meglio e vive meglio, poi sicuramente sarà anche un segnale a livello nazionale a questo governo, che ogni giorno ne combina una fra Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti».

IL TOUR

E, infatti, per le quattro settimane che mancano al voto annuncia già un tour de force di 100 comizi. «Il 18 gennaio saremo in piazza a Maranello, in decine di migliaia, per parlare dell'Emilia-Romagna che sogna, che corre, che vince: l'unico rosso che ci piace è quello della Ferrari, oltre a quello del lambrusco».

Ma il suo principale bersaglio, anche se non risparmia strali agli alleati di governo, resta Giuseppe Conte. Tema prediletto della sfida, la questione immigrazione. D'altra parte, il presidente del Consiglio ha sostenuto che con il ministro Lamorgese la situazione dei rimpatri è notevolmente migliorata. Come a dire che Salvini da responsabile del Viminale era più fumo che arrosto.

E, visto che quello dell'immigrazione era il terreno principale su cui il leader della Lega ha costruito la sua fortuna elettorale, non stupisce che approfitti del l'assegnazione di un porto sicuro alla Alan Kurdi per rilanciare. «Altri sbarchi, altri soldi... Governo complice, non vedo l'ora di andare a processo per difendere l'onore del mio Paese».

LA SICUREZZA

Insomma, il leader della Lega ostenta sicurezza anche sul caso della nave Gregoretti: il 20 gennaio la Giunta del Senato sarà chiamata a decidere se votare a favore dell'autorizzazione a procedere per sequestro di persona. «La nostra linea insuperabile sono quota 100 ed i decreti sicurezza. Su questi non si scherza», insiste Salvini. Che attacca anche la scelta del presidente del Consiglio di sdoppiare il ministero della Scuola da quello dell'Università e della ricerca dopo l'addio di Fioramonti. «Molla un ministro? Ne mettono due. L'amore per le poltrone di questi impostori è senza limiti».

Barbara Acquaviti

