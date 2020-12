LA STRATEGIA

ROMA Si ritrovano tutti e tre (sia pur con uno videocollegato) per presentare l'ultimo libro di Bruno Vespa. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E su un punto sono senz'altro d'accordo: a votare, ora, non si può andare. Ma come arrivare alle elezioni, ecco, è questo il punto. Prima della nascita del governo giallo-verde Salvini e Di Maio sondarono altri candidati oltre che l'avvocato Conte. Se ora dovesse cadere l'attuale inquilino di palazzo Chigi il Capitano della Lega pensa a una operazione simile. «Un professore d'area», spiega, «per un governo ponte con pochi punti programmatici». L'ex ministro dell'Interno non lo dice ma nella Lega continuano a guardare tutti a Draghi.

Sono diversi gli esponenti dell'opposizione (ma anche della maggioranza) ad aver incontrato nelle scorse settimane l'ex numero uno della Bce che ai suoi interlocutori ha fornito più che altro le sue ricette economiche, tanto da far pensare a Giorgetti per primo che potrebbe mettersi a disposizione per salvare il Paese. Giorgia Meloni concede una timida apertura: «I miei voti per un altro governo? Dipende, se ci fosse un governo di centrodestra che non fa un'alleanza organica né con Renzi, Pd e M5S ma trova una maggioranza in Parlamento con pattuglie non organizzate, ce la possiamo fare». Anche sull'ipotesi Draghi Fratelli d'Italia, però, non si metterebbe di traverso. Non entrerebbe ma si asterrebbe sulla fiducia, spiega un big' di FdI, scegliendo di volta in volta come comportarsi.

Berlusconi dal canto suo lascia doverosamente il pallino nelle mani del Capo dello Stato ma spiegano i suoi ci starebbe eccome. La convinzione comunque nel centrodestra è che il premier non regga. Non salta adesso ma ad aprile, comunque prima del semestre bianco che scatta a fine luglio, quando a tutti sarà chiaro che non si andrà a votare. La presidente di FdI non demorde: nell'eventualità di una crisi andrebbe al Colle a chiedere le urne («in Usa hanno votato con il Covid») non un esecutivo Salvini. Del resto anche il segretario leghista non ci metterebbe la faccia: «Ci sono persone fuori dalla politica che possono traghettare il Paese», osserva.

In realtà Salvini sa benissimo che un esecutivo di centrodestra non è possibile. I suoi fedelissimi ripetono che mancherebbero all'appello pochi voti, un drappello di quindici senatori, «e una decina già ci hanno fatto sapere che sono insoddisfatti della loro maggioranza, verrebbero con noi», dice un esponente di primo piano di via Bellerio. Ma è un bluff per tre motivi: il primo è che i numeri non ci sono; il secondo è che «l'Europa il ragionamento del Capitano non ci farebbe governare, impossibile che possano darci la possibilità di gestire il Recovery plan»; il terzo «è che il Capo dello Stato non avallerebbe mai un cambio della legislatura di questa natura». Il piano è diverso e porta appunto ad un governo istituzionale o tecnico. Ma gli inviti di Salvini hanno un unico fine: chiamare il Pd e Renzi allo strappo, fare in modo che venga rimosso l'ostacolo Conte.

Emilio Pucci

