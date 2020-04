IL CASO

ROMA All'unità nazionale in tempi di Covid, hanno sempre creduto poco sia Giuseppe Conte che Matteo Salvini. Tra i due la ruggine è nota e lo scontro del Venerdì Santo, in diretta tv e social, è solo l'ultima puntata. Ma i due in qualche modo si tengono e si legittimano, perché dopo le vicende dello scorso agosto, Salvini attende con ansia la rivincita e Conte spera di potergliela concedere.

LA SFIDA

Con buona pace del Quirinale e degli italiani, che sono chiusi in casa da settimane, i due sono tornati a beccarsi come se nulla fosse. Con l'aggiunta di Giorgia Meloni che accusa Conte di «attacco scorretto» ma continua a sostenere ciò che ha mandato su tutte le furie il premier, ovvero che per attivare il Mes basti partecipare alla riunione dell'Eurogruppo o del Consiglio europeo. Una sorta di attivazione per contagio utile per alimentare la polemica che si avvita con il capogruppo FdI Francesco Lollobrigida che paragona Conte al «peggiore dei dittatori» mentre il grillino Emilio Carelli difende il premier sostenendo che ha solo sgomberato il campo da «pericolose fake news».

Un timido segnale di vicinanza alla realtà cerca di darlo il senatore Antonio Saccone, il quale - forse perché centrista - prova a mettersi in mezzo, e «imploro Conte, Salvini e Meloni affinchè la smettano perché mi sembra di vivere in un incubo. Tutto è perfettamente inappropriato. Tutto distante dalla realtà». Il presidente del Consiglio dal canto suo si difende sostenendo che ha voluto solo sgomberare il campo da una pericolosa falsità come quella relativa all'avvenuta attivazione del Mes.

Fatto sta che Salvini, di prima mattina e a nome del centrodestra, telefona direttamente al Presidente della Repubblica per esprimere il suo «rammarico» e la sua «indignazione» nei confronti del presidente del Consiglio, responsabile a suo giudizio di un fatto gravissimo. Conte - è il ragionamento di Salvini al Capo dello Stato - ha usato la diretta tivù non per informare gli italiani, ma per insultare le opposizioni, netta maggioranza nel Paese, arrivando perfino a mentire, se non a minacciare. Roba da regime sudamericano.

Un «uso improprio» della tv di Stato, a reti unificate che fa gridare allo scandalo l'opposizione, e non solo - viste le critiche del renziano Michele Anzaldi - costringendo Alberto Barachini (FI), presidente della Vigilanza a convocare per martedì la Commissione per valutare la richiesta di risarcimento, anche se Rai, Mediaset e La7 hanno tentato di provvedere intervistando più di una volta sia Salvini che la Meloni.

Anche se nessuno da palazzo Chigi ha chiesto le reti unificate, per Conte la serata di venerdì è stata un successone sotto il profilo degli ascolti, con oltre sette milioni di telespettatori collegati e in attesa di sapere quando e se potranno uscire. Lo scontro con le opposizioni non scalda i cuori del Pd che non scende in blocco a difesa di Conte come invece fanno i grillini. Non entusiasma i dem nemmeno la querelle su chi per primo ha voluto il Mes tra la Lega FdI e il M5S. Una disputa a chi è più sovranista che Iv attribuiscea Conte che «in tv ha attaccato Salvini usando i suoi stessi argomenti». Più o meno ciò che sostiene l'ex sottosegretario e ora eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, che invita Conte a «pensare all'Italia e non ai maldipancia del M5S» e lavorare ai Recovery bond.

«Cerca la rissa per sviare l'attenzione sulle troppe cose che non funzionano - attacca Giorgia Meloni - più che arrabbiata sono preoccupata». «Io non votai il Mes, non ero al governo. Persino i muri sanno che nel 2012 c'era Monti a Palazzo Chigi». I muri forse non sanno però che il via libera al Mes lo diede il governo Berlusconi in un consiglio Ue dell'anno prima. D

Nicola Zingaretti, segretario del Pd, la prende invece alla larga e si guarda bene dall'entrare nella polemica con il centrodestra. Piuttosto sottolinea i passi avanti fatti dal governo nel confronto in Europa: «Dobbiamo continuare la battaglia per avere di più». Netto anche il sostegno dei Cinque Stelle dopo i dubbi covati nei giorni scorsi. In difesa i componenti della Vigilanza Rai, ma anche il sottosegretario Di Stefano e Carla Ruocco che difende e giustifica «le cautele di Conte sul Mes».

