Salvini avvisa Berlusconi «Se tradisci, salta tutto»

LO SCENARIOROMA No ad appoggio esterno e no anche a ministri tecnici d'area. Berlusconi ieri mattina al vertice del centrodestra ha eretto un vero e proprio muro. Chi si aspettava un via libera ad un esecutivo M5s-Lega con il partito azzurro all'opposizione e' rimasto deluso. Compreso Salvini che con amarezza ha fatto notare come l'unico a non aver fatto un passo indietro in questa crisi politica sia stato proprio l'ex premier. Il leader del Carroccio ha ricordato di aver fatto retromarcia sui presidenti di Camera e Senato. Ha osservato come...