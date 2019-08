Salvini apre la crisi: subito alle Camere Elezioni più vicine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Il dato politico più importante emerso ieri è che la crisi l'ha aperta la Lega di Matteo Salvini che ieri è sembrata chiedere le elezioni dopo aver marcato in un comunicato ufficiale (niente social per una volta) «l'irrimediabile distanza» fra gli alleati. Insomma, dopo un lunghissimo tira e molla iniziato ben prima delle elezioni europee di maggio, il carroccio è uscito allo scoperto accantonando ogni prudenza tattica e persino scaramantica visto che per una antica legge non scritta della politica la richiesta di...