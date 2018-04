Salvini apre al «governo di tutti» Ma studia come rottamare FI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Lo ha sempre pensato, non lo ha mai detto, ma adesso che sembra fallita l'ipotesi di governo M5S-centrodestra, Matteo Salvini fa quel passo che finora aveva evitato di fare: «Un governo di tutti insieme per fare una legge elettorale, per arrivare a votare in autunno? È una cosa che mi va bene». Al netto però di un problema: «Ho il dubbio che comunque molti parlamentari eletti, mi dicano tra tre mesi: vuoi mandarmi a casa? Ma col piffero che me ne vado a casa!». La soluzione di un breve governo allargato - «Non un...