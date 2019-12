Salvini apre ai grillini FI frena i dissidenti

Forza Italia in difesa, Lega e FdI all'attacco. Obiettivo comune dei partiti del centrodestra è quello di far cadere il governo rosso-giallo e allora ognuno usa i mezzi che può. Il partito di via Bellerio ora punta a bissare l'operazione aggancio M5S anche alla Camera. Salvini ha giocato un ruolo di primo piano nel convincere i senatori pentastellati Grassi, Lucidi e Urraro ad abbandonare Di Maio per passare nel gruppo del Carroccio. Nei giorni scorsi a Montecitorio si è mosso il numero due Giorgetti, che ha avuto diversi colloqui con quegli esponenti M5S che pensano allo strappo. Sono una decina in uscita verso il Misto, ma qualcuno potrebbe passare presto nella Lega o in Fratelli d'Italia. Al Senato ci sarebbe qualcun altro tra i malpancisti M5S a voler fare le valigie ma il timore resta quello di terremotare giocoforza la legislatura, andare al voto anticipato. Nessuno tra i grillini infatti ha voglia di urne. È lo stesso sentimento che alberga nella maggior parte dei forzisti. Tuttavia pure quegli azzurri che non si riconoscono in una linea filo-salviniana hanno frenato le ambizioni di rivalsa. Insomma (per ora) non si muove nessuno, la corsa verso i Responsabili è rimandata. «Va bene essere contro la Lega ma in questo momento dice un esponente di FI staccarsi vorrebbe dire provocare scosse pericolose». Dietro le quinte intanto si combatte ancora una guerra strisciante tra i sostenitori della Carfagna e i vertici azzurri.

