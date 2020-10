LA STRATEGIA

ROMA A Salvini bastano ventiquattro ore per tenere gli Stati generali della Lega. Ieri ha incontrato Giorgetti, un'ora al Senato, e poi negli uffici della Camera. E ha visto tutti i big' della Lega. Ad uno ad uno. La novità più rilevante è che ha aperto alla tesi del numero due del partito di via Bellerio. La Lega non busserà domani alle porte del Ppe ma c'è il via libera per un dialogo, per avviare le interlocuzioni a livello europeo con le Cancellerie e allacciare rapporti a tutto campo.

«Non dobbiamo snaturarci, ma basta con l'isolamento», la spinta arrivata da tutti i dirigenti ex lumbard di palazzo Madama e a Montecitorio. Il 13 ottobre il segretario vedrà gli europarlamentari e darà il semaforo verde al nuovo corso. Giorgetti questa volta ha abbandonato il passo felpato. «Serve una svolta», ha ribadito a Salvini, «ho incontrato la Cdu tedesca ma non posso andare avanti nel confronto se non ho la tua copertura». Da qui l'assenso dell'ex ministro dell'Interno ad allargare i confini. L'abbandono al Rassemblement National della Le Pen non ci sarà subito («è stato il primo partito alle Europee, noi non andiamo con il cappello in mano nella Ue», ha ricordato ieri il Capitano) e lungo sarà anche l'avvicinamento al Ppe, al momento non c'è stata alcuna richiesta di entrare nella famiglia europea, né c'è l'intenzione di servirsi della mediazione di Berlusconi. Ma il muro si è incrinato.

ORBAN CONGELATO

Il Ppe ha congelato' la fuoriuscita di Orban e potrebbe accogliere i leghisti se hanno spiegato il presidente Tusk e il segretario Lopez agli emissari arrivati a Bruxelles abbandonassero il sovranismo. «Dobbiamo rivolgerci ad un elettorato moderato e guardare al centro», il refrain di Giorgetti, criticato però sotto traccia da una parte del partito per essere andato oltre nelle sue recenti dichiarazioni. Il suo faccia a faccia con Matteo viene definito all'interno della Lega «franco e cordiale». Insomma il rapporto tra i due resta saldo ma il Capitano non ha nascosto di non aver gradito le sue riflessioni sulla necessità di una netta virata. Perché il ragionamento del leader è che la Lega è il primo partito d'Italia e non si può certo parlare di sconfitta alle Regionali. Dunque meglio consolidare i voti che si hanno e non lasciare per strada i consensi alla Meloni, piuttosto che imboccare un nuovo sentiero sconosciuto.

Ma Salvini questa volta ripete più di un big ha capito che occorre correggere la rotta. «Non puoi agire solo con comizi da campagna elettorale e a colpi di post su facebook», l'invito che gli è stato rivolto. La consapevolezza è che le politiche sono lontane, da qui la necessità di aprire un cantiere. Anche per mettere eventualmente in ridiscussione tutto. Il perimetro è quello dell'alleanza del centrodestra ma il mantra è che «bisogna parlare con una voce sola». Ed evitare nelle trattative sui candidati alle prossime amministrative l'andazzo sulle scorse elezioni. Già oggi Lega, FdI e FI faranno il punto. Un incontro tra i leader per preparare le prossime strategie, a partire dall'atteggiamento da assumere in Parlamento. L'obiettivo è rinsaldare l'asse e rilanciare il refrain che un senatore della Lega riassume così: «Il leader della coalizione è chi ha ottenuto più voti, basta andare in ordine sparso». Ma nella Lega c'è la volontà di modificare il modus operandi degli ultimi mesi.

IL TEMPOREGGIATORE

«Matteo deve fare come Fabio il Temporeggiatore. Prendere tempo, abbiamo solo da guadagnare. Questo governo e questa maggioranza comunque non ci sono più», osserva l'ex vice ministro Rixi. In vista poi c'è la prima riunione della segreteria politica. Ne faranno parte, oltre ai capigruppo, alcuni rappresentanti delle regioni e dei primi cittadini. Sarà uno strumento operativo utile anche per la riorganizzazione.

