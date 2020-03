LA PROPOSTA

ROMA «Riaprire il Parlamento, pace fiscale per il 2020, chiudere le attività non vitali, svegliare l'Europa, distribuire materiale di protezione negli ospedali e alle forze dell'ordine». Sono alcune degli «interventi immediati» che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video a lui indirizzato. «Ci rivolgiamo a lei - dice Salvini - perché altri non ci ascoltano». E il riferimento è al premier Giuseppe Conte. Il video al Colle è stato visto, ma dal Quirinale la risposta non c'è. Risponde invece il presidente della Camera, Roberto Fico: «Chi parla di Parlamento chiuso è confuso. O è distratto. Infatti, non possiamo riaprire le Camere semplicemente perché non le abbiamo chiuse». Anche dal Pd arrivano critiche molto dure. «Non capisco le affermazioni di Salvini - dice Roberto Morassut, esponente dem e sottosegretario all'Ambiente - In questi giorni due Paesi europei guidati da esponenti sovranisti come la Polonia e la Repubblica Ceca hanno avuto un comportamento vergognoso impedendo che materiale sanitario e di protezione arrivasse in Italia. Salvini non ha nulla da dire? ».

