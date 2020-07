L'INIZIATIVA

VENEZIA C'è la salvietta che non è solo igienizzante, ma addirittura battericida: la si passa sul lettino, sul ripiano dell'ombrellone, sui ganci dello stesso prima di appendere la t-shirt e il copricostume. Per i più esigenti c'è addirittura il telo a strappo, una sorta di sotto-asciugamano, come il sotto-materasso del letto di casa, realizzato in materiale assolutamente compostabile e quindi non inquinante, da stendere sul lettino così che anche i talloni e le unghie fresche di smalto poggino su superfici se non sterili, quantomeno innocue. Più di così, cosa si può pretendere? Safe area, ecco cosa sono le spiagge del litorale del Veneto da Rosolina a Bibione passando per Sottomarina, il Lido di Venezia, Jesolo. E, come dice in gergo friendly l'assessore al Turismo della Regione Federico Caner, «questa non è fuffa». La risposta del Veneto, e degli operatori economici balneari, all'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus è riassunta in una parola: sicurezza. «Le nostre spiagge sono sicure», ripetono, con Caner, il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin e il presidente di Unionmare Alessandro Berton. #inspiaggiasicuri non è solo un hashtag, adesso le immagini della sanificazione sono entrate in un video che i bagnanti possono vedere su venicesands.veneto.eu, il portale della rete di imprese Venice Sands che aggrega quasi tutti i consorzi del litorale veneto e che adesso è disponibile in una progressive web app. È in questa app che è possibile non solo avere il meteo su misura, spiaggia per spiaggia, grazie ad Arpav. Non solo la possibilità di collegarsi ai siti degli stabilimenti per prenotare un ombrellone. Ma, soprattutto, capire cosa viene fatto oltre al distanziamento sociale per difendere i clienti dal coronavirus. Alcune operazioni, come la sanificazione con i lanci di perossido di idrogeno, avvengono all'alba o alla sera, quando bagnanti in spiaggia non ce ne sono. Ma altri accorgimenti, come le salviettine con battericida o i teli protettivi da stendere su sdraio e lettini, sono assolutamente innovativi. «E noi - ha puntualizzato Berton - siamo in assoluto i primi in tutta Italia a trasmettere ai nostri turisti la certezza che gli stabilimenti balneari sono sanificati e sicuri». Ma si troveranno dappertutto le salviettine e i teli protettivi? «Sì - ha garantito Berton - È in fase di distribuzione il primo lotto di materiale, ci è costato 50mila euro». Una spesa che potrà essere coperta con fondi regionali grazie alle risorse messe a bando su precise progettualità da Palazzo Balbi.

I DATI

La situazione, però, non è delle migliori. «Eravamo partiti bene - dice l'assessore Caner - ma quando si sono diffuse le notizie dei contagi importati dall'estero, dall'imprenditore che era stato in Serbia alla Croce rossa di Jesolo, abbiamo avuto una pioggia di disdette. Il calo complessivo in Veneto è del 50 per cento, la situazione peggiore è nelle città d'arte dove il 50% delle strutture ricettive è chiuso e il restante 50% ha un tasso di occupazione sul 15-20%. E non va neanche malissimo se consideriamo che a marzo pensavamo che la stagione sarebbe completamente saltata. La speranza ora è su agosto».

Alda Vanzan

