«Salvate la mucca Penka» Un bovino divide i Paesi Ue

LA STORIAQuando Penka, una mucca rossa di cinque anni, ha proseguito il suo pascolo varcando inconsapevolmente il confine dalla nativa Bulgaria alla vicina Serbia, non poteva certo sapere che avrebbe creato un grosso grattacapo all'Unione europea. I FUNZIONARIE, soprattutto, la mucca non poteva sapere che avrebbe messo a nudo la farraginosa burocrazia comunitaria e l'ottusa rigidità dei suoi funzionari per i quali Penka è addirittura da condannare a morte. La storia è semplice, ma degna del copione di un film. Penka, che tra l'altro è...