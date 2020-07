IL RETROSCENA

ROMA Era già successo quando si è trattato di far passare l'accordo per la regolarizzazione dei migranti. Nonostante i malumori del Movimento 5 stelle, le pressioni di Italia Viva sul premier Conte, con minacce di dimissioni e di fare cadere il governo, alla fine hanno avuto la meglio.

E ora la storia si starebbe ripetendo con il Pd a insistere sul presidente del Consiglio affinché non allenti l'attenzione sul dossier migranti, ma soprattutto spinga per un intervento rapido in mare ogni volta che ci sia una richiesta di soccorso, in modo da evitare nuove stragi che potrebbero sollevare i malumori di una parte dell'opinione pubblica.

Sarebbe successo qualche giorno fa con un'operazione effettuata dalla Guardia costiera italiana, praticamente a ridosso delle acque maltesi, e quindi di competenza delle autorità dell'isola. A confermarlo un comunicato di Mediterranea che indicava Malta come soccorritori, mentre la Guardia costiera italiana spiegava di essere stato un suo equipaggio a intervenire. «Diversi gli eventi ancora in corso nelle acque Sar maltesi, libiche e tunisine monitorati per un intervento - è il contenuto del comunicato che hanno diffuso - qualora i natanti dovessero entrare nelle acque di giurisdizione italiana». Insomma, nessun braccio di ferro con i maltesi, ma la giusta scelta di evitare che possano verificarsi disastri in mare.

I NUMERI

Questa linea del governo, però, sebbene per la ministra Lamorgese la prima cosa sia la tutela dei diritti umani, non può che preoccupare il Viminale che, già deve fare i conti con numeri che diventano ogni giorno più elevati. Dopo diverso tempo, l'Italia ha superato di nuovo la Spagna in quanto ad arrivi, e l'estate si annuncia molto calda.

Da una parte le pressioni dell'opposizione e ora, per il verso opposto, anche quelle del partito di governo che in questo modo, sembra voler dimostrare di saper imporre le proprie prerogative a Giuseppe Conte. Sebbene, però, molti degli ostacoli alla distribuzione dei migranti soccorsi vengano anche da amministrazioni di sinistra.

Nelle ultime settimane, Lamorgese si è recata in Libia e in Tunisia proprio per tentare di contenere gli arrivi. Ha ottenuto l'impegno dei due paesi a collaborare, anche se la situazione politica che stanno vivendo, certamente non aiuta.

A questo fronte, già parecchio complesso, si aggiunge, anche quello delle forze di polizia sottoposte a un surplus di lavoro. «L'attuale emergenza migratoria - spiega Daniele Tissone, segretario generale sindacato di polizia Silp Cgil - sta sottoponendo gran parte degli operatori di Polizia a nuove sofferenze. A cominciare dal personale degli uffici immigrazione delle questure. Serve un approccio strutturale al problema che superi l'emergenza coniugando sicurezza e accoglienza».

C. Man.

