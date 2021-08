Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALVAGUARDIAVENEZIA La Basilica di San Marco finirà ancora a mollo in autunno. Un disastro per i suoi marmi millenari, i suoi preziosi mosaici, aggrediti dalla salsedine. La speranza di poterla metterla definitivamente all'asciutto, fin dalla prossima stagione di acque alte, grazie a una barriera provvisoria di lastre in vetro si è spezzata. Per realizzarla in tempo serviva un'accelerata, che fino a qualche settimana fa sembrava ancora...