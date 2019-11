Salva-Stati, il governo fa muro sulla firma è rissa alla Camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Rissa alla Camera sulla riforma del Fondo Salva Stati proprio nel giorno in cui si apprende che la questione potrebbe non essere affrontata nè il 4 dicembre, nè al Consiglio europeo del 12. Almeno è quello che spera Luigi Di Maio che, sempre più in affanno nel Movimento, fa asse con il presidente del Consiglio affinché provi a spuntare uno slittamento della questione. Il parapiglia si scatena nel tardo pomeriggio nell'aula di Montecitorio: da una parte un gruppo di deputati di Lega e Fratelli d'Italia, dall'altra quelli...