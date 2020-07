SALUTE

ROMA Il sole sulla pelle fa subito estate addosso, dà energia, allegria e profuma di libertà. A patto però di esporsi in modo ragionevole (mai nelle ore centrali del giorno, dalle 11 alle 15, e mai troppo a lungo), proteggendosi con una crema solare a fattore di protezione (SPF) di almeno 30. Vale la pena ricordare che la maggior parte di questi prodotti non dura più di 2-3 anni, quindi è bene fare attenzione alla data di scadenza; non bisogna inoltre lesinare sulla quantità di crema da applicare, ripetendo l'operazione più volte nel corso della giornata, soprattutto se ci si tuffa al mare o in piscina. Chi ha avuto un tumore della pelle dovrebbe evitare l'esposizione, ma molte malattie dermatologiche (la psoriasi ad esempio) migliorano con il sole.

Per orientarsi meglio nella cura della propria pelle c'è ora un servizio di video consulto, Atopia visita virtuale che spiega il professor Giampiero Girolomoni, direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Verona - è rivolto a tutti i pazienti adulti che sospettano di soffrire di dermatite atopica oppure che sanno di averla e desiderano confrontarsi con uno specialista, ma magari hanno ancora qualche timore a recarsi nei centri di dermatologia. È un supporto in più per il paziente, anche a distanza e può essere molto importante soprattutto per le prime diagnosi. Infatti, molto spesso la dermatite atopica soprattutto nell'adulto non è sempre riconosciuta e diagnosticata. Il video consulto permette al paziente di confrontarsi con medici esperti della malattia che valutano visivamente le lesioni ed effettuano una diagnosi, o almeno sollevano un forte sospetto. In questo modo, il paziente può essere indirizzato verso centri specializzati, dove potrà iniziare il percorso di assistenza e cura più adatto alla sua condizione, con farmaci mirati per le forme più gravi. Infatti, solo una parte dei pazienti con dermatite atopica moderata-grave riceve trattamenti adeguati alla sua malattia.

Come si manifesta la malattia? È una malattia infiammatoria della pelle che può associarsi ad un prurito molto intenso. La malattia colpisce il volto, il collo e le pieghe dei gomiti e delle ginocchia, le ascelle, la zona genitale e nelle forme gravi può interessare un'ampia superficie del corpo. Nelle fasi iniziali è umida, è cioè una dermatite essudativa; quando invece cronicizza, le lesioni diventano secche. Il prurito è sempre molto intenso e arriva ad interferire con il sonno o con lo studio; i pazienti continuano a grattarsi anche nel sonno.

È dunque una malattia invalidante, soprattutto nelle forme estese e persistenti che necessitano di terapie sistemiche. Da circa un anno, per le forme più gravi abbiamo a disposizione un farmaco molto sicuro ed efficace: un biologico selettivo che agisce sui meccanismi che causano la malattia e che è in grado di bloccare i mediatori dell'infiammazione e del prurito tipici di quella malattia, ovvero le interleuchine IL-4 e IL-13. La cura definitiva purtroppo non esiste, ma con i farmaci a nostra disposizione riusciamo a tenerla bene sotto controllo e le sue manifestazioni diventano più lievi. Alcuni accorgimenti riducono la frequenza delle recidive, come mantenere la pelle morbida, usando le creme idratanti. La pelle secca è infatti più prona alla dermatite atopica. L'uso regolare della crema idratante, dopo il bagno rende più difficile il ritorno della dermatite.

