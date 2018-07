CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTE E SCUOLAROMA I dirigenti scolastici bocciano la circolare di semplificazione dei ministeri Salute e Istruzione per la frequenza del prossimo anno scolastico, in base alla quale basterà presentare un'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie effettuate per entrare in classe a settembre. Per l'associazione nazionale presidi, si tratta di una dimostrazione di «disinteresse per chi lavora nelle scuole».«È di là da venire - spiega l'Anp - l'istituzione di una anagrafe nazionale dei vaccini, molte Regioni ne sono ancora prive....