Salta il volo, in pullman da Treviso a Palermo

LA DISAVVENTURATREVISO Tutti in pullman appassionatamente. Dalla Marca alla Sicilia. Senza troppi sorrisi sulle labbra. Ma con la rassegnazione di chi è rimasto senza alternative. È questo lo stato d'animo che ha accompagnato i quasi 200 passeggeri che ieri mattina si sono imbarcati all'aeroporto Canova di Treviso in direzione di Palermo. Non sono però saliti a bordo di un aereo, come avrebbero voluto. No, si sono messi in fila davanti al terminal e poi si sono accomodati sui sedili di un paio di corriere. È così che hanno raggiunto il...